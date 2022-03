A cura della Redazione

Svastiche con la vernice spray. I carabinieri denunciano un writer 25enne a Vico Equense. L'episodio risale alla scorsa settimana, quando il simbolo nazista apparve sull’insegna di un noto ristorante vicano e sulla parete di un resort, di proprietà del famoso chef, star della tv, Antonino Cannavacciulo.

I militari della Stazione locale, insieme a quelli dell’Aliquota Operativa di Sorrento, hanno identificato e denunciato il writer. Si tratta di un 25enne di Massa Lubrense, già noto alle forze dell’ordine.

Per gli inquirenti è esclusa la matrice politica e sono in corso accertamenti sulle motivazioni che hanno mosso il giovane.

“Voglio credere che le svastiche siano il frutto di una bravata indegna e non l’ennesimo vergognoso richiamo a un’ideologia che la storia ha già condannato ampiamente - commentò allora il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Anche se sono state poi cancellate nel corso della giornata, si tratta in ogni modo di un gesto vergognoso da non sottovalutare. Imbrattare i muri con i simboli dell’odio razziale, della violenza e del razzismo offende un’intera comunità specie in un momento come quello che viviamo, con una dolorosa guerra alle porte dell’Europa”.