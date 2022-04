A cura della Redazione

La GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22:00 di lunedì 4 alle ore 07:00 di martedì 5 aprile, nelle seguenti zone di Castellammare di Stabia:



Piazzale Raffaele Viviani,

Salita di Visanola,

Salita Pozzano,

Via Benedetto Brin,

Via Caio Duilio,

Via Cristallina,

Via Giuseppe Bonito,

Via Guglielmo Acton,

Vico Crocifisso,

Vico Visanola.

Tutte le relative traverse.