A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Vico Equense, in pensiola sorrentina, hanno predisposto un servizio ad hoc volto al contrasto dello spaccio di droga in località Arola. I militari sanno che da qualche giorno molti “clienti” vanno da quelle parti per acquistare droga. Un uomo, a bordo di un’auto, percorre via Raffaele Bosco e i militari lo conoscono. Più volte lo avevano visto nelle settimane passate a Marina di Vico mentre si intratteneva con altre persone nei pressi dei locali del posto.

Parte il monitoraggio e l’uomo si ferma nel parcheggio difronte la scuola elementare, i militari attendono e osservano a debita distanza. Arriva un’altra auto con all’interno un uomo e anche lui è un volto conosciuto, è un “vecchio” assuntore del posto. I due scendono dall’auto, si salutano e si vengono incontro. Avviene la cessione dello stupefacente per poi salire sui rispettivi veicoli e allontanarsi.

Una pattuglia blocca il pusher mentre un’altra gazzella ferma il cliente. In possesso del pusher vengono trovate due dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette, la terza sull’acquirente. L’arrestato, Luigi Servillo, 51enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine, ha riferito ai carabinieri che quella droga era per uso personale ma non sapeva che anche il suo cliente era stato appena fermato da altri militari e che la cessione da poco avvenuta era stata osservata attentamente. Il 51enne è ora in attesa di giudizio.