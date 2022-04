A cura della Redazione

Spacciava droga nel suo negozio a Sorrento, arrestato commerciante. Gli agenti del Commissariato di Polizia della città delle costiera, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato due persone uscire frettolosamente da un esercizio commerciale in via degli Aranci.

I poliziotti hanno controllato l’attività commerciale e qui hanno sorpreso il titolare in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 51 grammi e 95 euro, mentre un cliente è stato trovato in possesso di circa 2,7 grammi della stessa sostanza.

Un 32enne di Meta di Sorrento è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente, un 28enne di Sorrento, è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.