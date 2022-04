A cura della Redazione

Per il ponte della Festa della Liberazione, Gusto Italia in tour ritorna a Gragnano, con la terza tappa di questa nuova stagione. Dal 23 al 25 aprile la città della pasta vedrà protagonisti prodotti tipici, a denominazione e di artigianato sulla storica via Roma.

Fortemente voluta dall’amministrazione locale, guidata dal sindaco Nello D’Auria, dal vicesindaco Andrea Gaudino e dall’assessore Luca De Riso, l’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Italia Eventi, patrocinata dall’UNOE - Unione nazionale Organizzatori di eventi.

“Poco più di un mese fa Gragnano ci ha accolti con Choco Italia e abbiamo goduto del connubio tra le eccellenze della pasta e quelle del cioccolato artigianale del centro Sud Italia. Stavolta portiamo Gusto Italia in Via Roma, un format che punta a raccontare le nostre tipicità e sopra ogni cosa a dare spazio ai nostri artigiani”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Gusto Italia in tour è una fiera di enogastronomia, artigianato e benessere che da anni si muove tra le più belle città meridionali e laziali, consentendo ai cittadini e ai turisti di fare una spesa alternativa.

La grande opportunità è poter parlare direttamente con i produttori e abbattere le distanze a cui solitamente la grande distribuzione costringe. Un rapporto più trasparente, ma anche tante informazioni in più per poter portare in tavola le migliori produzioni italiane.

Non mancheranno gli appuntamenti con i Laboratori del gusto, previsti sia durante le mattinate che nei pomeriggi, destinati anche a scolaresche e bambini.

I laboratori sulla pasta saranno curati da Pasta Cuomo, le cooking class invece saranno firmate dall’Associazione Casa Scarica. In programma anche un approfondimento sugli impasti a cura dell’Associazione Pizza&Panuozzi di Gragnano.

Per i più piccoli, imperdibili i momenti con l’antica tradizione dei burattini firmata da Giorgio Ferraiolo, previsti sabato, domenica e lunedì sia in mattinata che nel pomeriggio.

Tra le attrazioni più amate, adatte a grandi e piccini, sono previsti gli spettacoli degli artisti di strada La baracca dei Buffoni.

Per gli appassionati di artigianato, invece, creazioni in ceramica, tra cui i palloncini dei desideri colorati al momento e produzioni a tema realizzate da due giovani ceramiste, nonché sali e cristalli profumati artigianali campani ed originali orologi realizzati riutilizzando vecchi dischi in vinile.

Aperta tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 24, l’iniziativa permette un viaggio virtuale attraverso le regioni del centro e del sud Italia.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it dedicato al mondo delle eccellenze e ai territori italiani, e Radio Castelluccio, impegnata nel racconto quotidiano del buono e del bello.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour in Campania saranno a:

Caserta dal 5 all’8 maggio;

Benevento dal 13 al 15 maggio;

Salerno dal 19 al 22 maggio;

Pompei dal 26 al 29 maggio;

Paestum dal 16 al 19 giugno.