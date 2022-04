A cura della Redazione

Furti in un ristorante. Nel secondo tentativo, evade dai domiciliari per mettere a segno il colpo, sempre nello stesso locale a Vico Equense.

L.C., 28enne di Castellammare di Stabia è stato nuovamente arrestato. Le restrizioni imposte - era già ristretto in casa per un precedente "colpo" dalle stesse modalità - non sono state sufficienti.

Presa di mira di nuovo la stessa attività commeciale, ha agguantato il registratore di cassa e qualche alimento - tra questi una costata di carne pregiata - ed è fuggito. Il ristoratore ha riconosciuto il "cliente affezionato" e ha allertato il 112.

I carabinieri lo hanno rintracciato subito, con una busta contenente la refurtiva.

E’ finito in manette e, in attesa di giudizio, ristretto in camera di sicurezza. Risponderà di evasione e furto aggravato.