A cura della Redazione

Agguato a Castellammare di Stabia, un uomo di 49 anni ferito. L'episodio si è verificato ieri sera. La vittima è giunta al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo con una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. E' stato lo stesso 49enne, C. V., a recarsi in ospedale per farsi medicare.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'accaduto. Il ferimento sarebbe avvenuto in via Petraro.

Al vaglio dei militari il raaconto dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

Il 49enne è stato poi dimesso, per lui una prognosi di 10 giorni.