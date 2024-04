A cura della Redazione

Luigi Vicinanza, ex direttore de L'Espresso dal 2014 al 2016, è il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali dell'8-9 giugno 2024 di Castellammare di Stabia.

L'ufficializzazione della candidatura viene direttamente dal Partito Democratico.

"A Castellammare di Stabia, il Partito Democtratico sosterrà come candidato sindaco Luigi Vicinanza, una personalità di grandissimo valore che ha tutta la forza per promuovere uno sforzo collettivo e uno straordinario impegno di tutte le donne e tutti gli uomini che hanno a cuore la città e intendono restituirle dignità e orgoglio con un nuovo patto democratico".

E’ quanto dichiara in una nota Francesco Dinacci, presidente del PD Metropolitano e commissario del circolo dem di Castellammare di Stabia.

"Con Luigi Vicinanza vogliamo costruire la più larga unità del campo progressista e democratico, ed è molto positivo il confronto in queste ore tra le forze politiche e civiche impegnate a costruire l'alleanza, nell'ottica anche di ricomporre la sinistra stabiese. Il PD, dal canto suo, può costruire una lista forte, unitaria e aperta alla città, in grado di interpretare l'apertura di un nuovo ciclo di buon governo, con la massima attenzione per garantire trasparenza e legalità”, conclude Dinacci.