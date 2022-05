A cura della Redazione

Maltrattamenti alla ex compagna e tentata estorsione nei confrnti della madre. Un 36enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia dagli agenti del locale Commissariato su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura oplontina che ha coordinato le indagini.

L'uomo, L.G., avrebbe sottoposto la sua ex a condotte vessatorie reiterate nel tempo, anche in presenza del loro figlio minorenne. La vittima ha così deciso di lasciarlo, decisione che il 36enne non ha accettato e così l'escalation di violenze si è acuita fino ad arrivare a minacciare la donna di morte se avesse intrapreso una relazione con un altro.

La madre dell'indagato, invece, sarebbe stata anch'ella presa di mira dal figlio, sempre con minacce e condotte violente attuate per farsi dare i soldi per comprare la droga di cui faceva uso.

L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.