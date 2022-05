A cura della Redazione

Sorrento si prepara ad accogliere le massime autorità dello Stato italiano che prenderanno parte al Forum internazionale “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio culturale del Mediterraneo”, promosso dal Forum Ambrosetti per le giornate del 13 e 14 maggio a Villa Zagara.

Venerdì 13, a presenziare ci saranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che sarà anche uno dei relatori.

Tra i relatori vi sono, tra gli altri, la ministra per il Sud, Mara Carfagna, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, i ministri Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Gaincarlo Giorgetti, Daniele Franco, Massimo Garavaglia, Mariastella Gelmini, Enrico Giovannini, esponenti politici nazionali, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni e di aziende straniere. Interverrà anche Paolo Gentioloni, in videoconferenza, commissario UE per l'Economia ed ex Presidente del Consiglio.

Per l'occasione, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura nei giorni 13 e 14 maggio di tutti gli istituti scolastici cittadini, pubblici e privati.