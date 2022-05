A cura della Redazione

Il Comune di Pimonte ha ottenuto un finanziamento da 3 milioni di euro nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio - Pompei - Napoli”. I fondi saranno destinati al progetto di “Restauro e valorizzazione del sito storico del complesso medioevale di Pino”.

“Voglio ringraziare sentitamente e sinceramente, a nome di tutta la comunità pimontese, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, per la grande opportunità di sviluppo che viene offerta al nostro Comune - ha dichiarato Michele Palummo, sindaco di Pimonte -. Grazie a questo finanziamento lo splendido complesso di Pino si candida a diventare una delle più importanti mete turistiche dei Monti Lattari, con ricadute sensibili su tutto il territorio interessato".

Con il completamento del restauro della chiesa e la messa in sicurezza dei sentieri, "finalmente l'area tornerà al suo antico splendore - prosegue il primo cittadino -. Ora il compito di completare l’opera spetterà al nuovo sindaco, chiunque esso sia e a cui va fin da ora il mio incoraggiamento. Chiunque sarà eletto, a prescindere dalla compagine politica a cui appartiene, dovrà portare a compimento i tanti progetti già finanziati e pronti per essere realizzati, come il progetto chilometri zero, di cui Pimonte è capofila, che si sposa perfettamente con il Contratto di Sviluppo Istituzionale, il completamento del ‘Presidio dei Monti Lattari’, l’adeguamento del parco giochi della scuola media F.lli Cervi e, su tutti, i progetti, approvati dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro, che abbatteranno al minimo il rischio idrogeologico a Pimonte, grazie ai lavori che interesseranno tutte le aree a rischio del nostro territorio: località Belvedere, Monte Pendolo, Tralia, Valle delle Noci e statale Agerolina".

Questi risultati sono stati possibili grazie all’impegno condiviso di tutte le istituzioni coinvolte, come ha detto il ministro Carfagna, "pertanto chiedo a tutti di impegnarsi affinché questi obiettivi vengano raggiunti entro i tempi previsti. A beneficiarne sarà tutta la comunità e i tanti turisti che giungeranno”, ha concluso Palummo.