A cura della Redazione

Il 20 maggio 2022 presso la sala convegni dell’Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, a partire dalle ore 15.00 si svolgerà il Congresso Ri-pensare l’Autismo.

Un incontro promosso dal Centro di Riabilitazione Aias Penisola Sorrentina – Monti Lattari ETS che vede ospiti i massimi esperti mondiali sul tema dei disturbi dello Spettro Autistico. Sarà presente il Prof. Filippo Muratori, Docente di Neuropsichiatria dell’Univ. Di Pisa e Direttore Scientifico della Fondazione Stella Maris Mediterraneo di Matera. Assieme a lui si confronterà il prof. Juan Mila, Docente di Psicomotricità presso l’Università Statale di Montevideo (Uruguay).

Il Convegno segna solo l’inizio di un progetto di formazione continua e approfondimento clinico che prevede la presenza costante dei due professori che tre volte l’anno saranno a Sorrento anche per visitare i pazienti della Penisola e coordinare progetti riabilitativi.

In questo modo diminuiranno i cosiddetti “viaggi della speranza”, che tanto pesano sulle famiglie in termini di impegno e spesa, creando di fatto a Sorrento un punto di riferimento stabile per progetti riabilitativi di alta qualità in tema di Autismo.

L’idea è quella di costruire attorno al bambino una rete di interventi (non solo sanitari) che coinvolgano tutte le Istituzioni deputate: la Scuola, gli Enti locali, la Società Civile.

Durante il Convegno si terrà una tavola rotonda dal titolo “LA DISABILITÀ NEL 2022 - TRA BISOGNI E REALTÀ” su questa tematica si confronteranno:

Dott. GIUSEPPE AIELLO, Sindaco di Vico Equense Pres. assemblea ASPS “Penisola Sorrentina”

Dott. ANTONIO CICCONE, Direttore UOC Socio Sanitario ASL Na 3 Sud

Dott. SERGIO D’ANGELO, Presidente del Consorzio GESCO

Don CARMINE GIUDICI , Parroco Cattedrale di Sorrento e Coord. Unità Pastorale 03 Sorrento

DOTT. VITTORIO DI VUOLO, Presidente A.I.A.S. SEZIONE PENISOLA SORRENTINA – MONTI LATTARI ETS

Dott. SALVATORE NICITRA, Presidente Nazionale A.I.A.S

Il Convegno segna anche l’occasione per festeggiare i 40 anni di attività del centro Aias che opera a Sorrento dal 1981.