A cura della Redazione

Sequestro opreventivo, per equivalente, per oltre 670mila euro nei confronti di una SpA e del suo rappresentante legale, indagato per omesso versamento IVA.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Castellammare di Stabia e dal Gruppo di Torre Annunziata. L'imprenditore, operante a Pimonte nel settore della lavorazione e trasformazione del vetro, non avrebbe versato l'IVA all'Erario in relazione ai periodi di imposta 2017 (261.097,00 euro) e 2018 (409.172,32 euro).

Il sequestro, per l'intero ammontare di quanto spettante al Fisco, è avvenuto su conti correnti riconducili alla società.