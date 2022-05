A cura della Redazione

Aggressione a un medico del Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A denunciarlo è la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate", a tutela per personale sanitario quoitidianamente in trincea soprattutto nei nosocomi di Napoli e provincia o che opera nel 118.

Stando a quanto riferito, ieri pomeriggio un uomo giunge nella struttura stabiese a seguito di un incidente stradale. Come da prassi, deve essere sottoposto a tampone Covid. Il soggetto, però, inizia a lamentarsi in quanto sostiene che il test gli fa male, gli provoca fastidio.

A quel punto, scoppia l'aggressione al medico. In "aiuto" del paziente giungono 3 uomini che generano il caos al Pronto Soccorso, nel raparto del "codice rosso". Il medico viene colpito con uno schiaffo e cade in terra rovinosamente. Come fa sapere Nessuno tocchi Ippocrate, sporge regolare denuncia e si fa refertare dai colleghi.

"Fermate questa ondata di violenza prima che altri colleghi incrocino le braccia, l’esodo è già iniziato e non ve ne siete accorti... resterete senza assistenza sanitaria!”, dichiara Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno tocchi Ippocrate.