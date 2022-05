A cura della Redazione

Disservizi idrici nella giornata di martedì 31 maggio in alcune zone a Castellammare di Stabia.

La GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio idrico, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle 09:00 alle 13:00 nelle seguenti strade: civico 119 di via Panoramica (Hotel Panoramica), via Maddalena, via Pozzano, via Privati, via Rivo San Pietro, via San Nicola, via Sant’Andrea, via Santo Spirito e tutte le relative traverse.