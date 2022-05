A cura della Redazione

Per consentire un intervento di manutenzione straordinaria presso la Centrale idrica di Sant’Antonio Abate, disposto dalla Struttura regionale, la GORI comunica che è stata programmata la sospensione dell’erogazione dell'acqua a Sant'Antono Abate e a Lettere. Le opere sono relative all'ammodernamento dell’impianto.

Potrebbero verificarsi, pertanto, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di lunedì 30 maggio alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località del Comune di Sant'Antonio Abate: Traversa I di via Casa Salese, Via Alessandro Volta, Via Buonconsiglio, Via Casa Aiello, Via Casa Carrafiello, Via Casa Coppola, Via Casa Salese, Via Cottimo Superiore, Via Giulio Cesare, Via Masseria Piccola, Via Pesaturo, Via Principi Capomazzo, Via San Francesco, Via Teilitti, Via Ugo Foscolo.

Predisposto, nella città abatese, servizio idrico sostitutivo con autobotte in via Ugo Foscolo, dalle ore 12:00 alle ore 16:00 del 30 maggio; sarà inoltre presente una batteria di fontanine in via Stabia, angolo via Cottimo Superiore, per tutta la durata della sospensione del servizio.

A Lettere, invece, le zone interessate dai disservizi sono le seguenti (dalle ore 9.00 alle 16.00 del 30 maggio): Località De Pugliano, Località San Giorgio, Via Pesaturo, Via Salette, Via Seminario, Villa Palmentiello. Mentre, dalle ore 12.00 alle 16.00, l'afflusso idrico verrà interrotto in Corso Vittorio Emanuele III, Località San Giorgio, Località San Lorenzo, Località San Paolo, Località Varo Chirico, Piazza Depugliano, Piazza Roma, Piazza San Lorenzo, Piazzetta Fuscoli, Piazzetta Orsano, Strada Vicinale Bosco, Via Bosco Di San Lorenzo, Via Bosco Ramoli, Via Bottega, Via Calvario, Via Canale, Via Capodimonte, Via Casa Avolio, Via Casa Giordano, Via Casa Iozzino, Via Casa Lignola, Via Casa Marangi, Via Casa Mosca, Via Casa Piccirillo, Via Casa Ruotolo, Via Casa Russo, Via Casa Sabatino, Via Casa Sorrentino, Via Casa Tudisco, Via Casale, Via Cevane, Via Conserve, Via Creta, Via del Castello, Via della Foresta, Via Fasulo, Via Fiocca, Via Gesini, Via Giglio, Via Gradoni di Orsano, Via Gradoni di San Lorenzo, Via Lettere, Via Mulino, Via Nuova Depugliano, Via Nuova Strada di Orsano, Via Panoramica, Via Petrelle, Via Piano, Via Pozzillo, Via Provinciale, Via Roma, Via Roncinella, Via San Giorgio, Via San Lorenzo, Via San Martino, Via San Michele Arcangelo, Via San Nicola, Via San Nicola Castello, Via San Nicola Del Vaglio, Via San Paolo, Via Santa Maria la Lama, Via Sant'Alfonso, Via Sant'Angelo, Via Sant'Oreste, Via Seminario, Via Strettola, Via Tuoro, Via Varo Chirico, Via Vecchia Depugliano, Via Vescovato, Vicolo Caiazzo, Vicolo Iozzino.

L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 16:00 di lunedì 30 maggio.