A cura della Redazione

Incendio in un capannone di una ditta a Sant'Antonio Abate, in via Portale. Le fiamme hanno distrutto centinaia tra monopattini e bici elettrici (oltre 200 pezzi). La struttura era utilizzata come deposito.

Danneggiato anche il muro di un'abitazione attigua e un altro capannone di un'attività dedita alla vendita di abbigliamento sportivo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione, che indagano insieme ai colleghi di Castellammare di Stabia, ed i vigili del fuoco. Le cause sono da accertare ma sembrerebbe si sia trattato di un innesco accidentale.

L'area è stata sequestrata e la palazzina nelle vicinanze fatta evacuare a scopo precauzionale.