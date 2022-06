A cura della Redazione

Autista EAV aggredito a Castellammare di Stabia ieri sera. Simone, questo il nome del conducente del bus - tra l'altro assunto da poco dall'azienda - stava effettuando una manovra per sostare nell'area riservata con il mezzo ed ha chiesto gentilmente, ad un automobilista che stava occupando lo stallo, di spostarsi.

Per tutta risposta, quest'ultimo è sceso dalla vettura e gli ha sferrato un pugno in faccia, provocandogli la frattura del setto nasale.

L'uomo è stato condotto in ospedale per essere medicato.

Sull'episodio è interventuo il presidente dell'EAV, Umberto de Gregorio: "Ma come si può lavorare in questo territorio selvaggio? - ha detto -. Sempre più difficile nel trasporto pubblico come negli ospedali". Lo stesso de Gregorio annuncia poi che stamattina si recherà dal Prefetto di Napoli per affrontare i temi sicurezza e vandalismo sui mezzi di trasporto pubblici locali.