A cura della Redazione

Ha 104 anni, compiuti il 2 maggio scorso, la nonnina trovata svenuta, chissà da quanto, nella sua casa di via Roma a Gragnano.

Dell'anziana non si avevano notizie e la badante che la accudiva non disponeva delle chiavi dell'abitazione. Vani i continui colpi battuti alla porta e gli squilli al telefono. Così viene allertato il 112 e in un attimo i carabinieri della locale Stazione giungono all'appartamento, sfondano la porta ed entrano. Trovano la donna riversa a terra in bagno, spriva di sensi. Sul posto anche i soccorsi con un'ambulanza, l'ultra centenaria viene rianimata dal personale sanitario, si desta e poi rifiuta anche il ricovero.

Ora sta bene ma i carabinieri faranno in modo che non le manchi nulla, anche se fosse solo una chiacchierata per farla sentire meno sola.