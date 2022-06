A cura della Redazione

Tante cicche di sigaretta, pezzi di plastica, bottiglie e altro materiale. L'Area Marina Protetta Punta Campanella, insieme ai volontari del Project MARE, ad alcuni tirocinanti del Sant'Anna Institute di Sorrento e qualche bagnante ha ripulito la spiaggia del Fico a Puolo.

"Posso garantire che la spiaggia resterà libera e ce ne prenderemo cura noi, come già facciamo regolarmente in altre zone, organizzando periodiche operazioni di pulizia - sottolinea il presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace, che ha voluto organizzare l'iniziativa -. Inoltre, ho già richiesto al sindaco di Massa Lubrense e all'assessore al Demanio di poter installare un Info Point nei pressi della spiaggia, in modo da avere un rapporto diretto con i bagnanti, per coinvolgere i bambini in giochi di educazione ambientale e informare gli adulti sulle nostre azioni di tutela e sulle regole dell'Area Marina Protetta. Attività che abbiamo già svolto la scorsa estate coinvolgendo decine di bambini e bagnanti".

In due ore di pulizia, sono stati rimossi dall'arenile 250 pezzi di plastica, 130 di polistirolo, bottiglie e bicchieri di plastica e ben 600 cicche di sigaretta.