A cura della Redazione

Un pusher di 46 anni è stato arrestato a Sant'Antonio Abate dai carabinieri della locale Stazione. E' accusato di detenzione di droga a fini di spaccio.

L'uomo, L. A., già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante un posto di controllo in via Torquato Tasso e perquisito. Era nella sua Smart e addosso aveva 10 grammi di cocaina e 1.220 euro in contanti, ritenuti provento illecito dell'attività di spaccio.

Il 46enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.