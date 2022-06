A cura della Redazione

Tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da sparo. Con queste accuse è stato arrestato a Salerno, su disposizione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, un 32enne, L. C..

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e coordinate dalla Procura oplontina, hanno riguardato quanto accaduto nella serata del 16 maggio scorso a Gragnano dove, in una pizzeria di via Roma, in pieno centro cittadino, un 28enne di Sorrento fu ferito con diversi colpi di pistola. I militari, ricostruendo la vicenda, hanno appurato che la vittima si trovava sull'uscio del locale per fumare una sigaretta. Qui ci sarebbe stato un alterco per futili motivi con il 32enne indagato. Quest'ultimo, si sarebbe armato della pistola e poi, entrato nella pizzeria, avrebbe fatto fuoco contro il 28enne, nel frattempo tornato dentro per proseguire la cena.

I proiettili, esplosi a distanza ravvicinata, colpirono l'uomo alla gamba destra, ferendolo al piede e alla coscia. Riuscì a salvarsi solo perché aveva trovato riparo in un'altra sala della pizzeria. L'aggressore fu poi dissuaso dal proseguire da un dipendente del locale e accompagnato fuori.

L'indagato è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.