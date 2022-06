A cura della Redazione

Controlli intensifcati nel weekend appena trascorso sulla Statale Sorrentina. Dispiegato dalla Polizia Stradale un imponente dispositivo, specialmente presso le tre gallerie Privati, Varano e Santa Maria del Pozzano, composto da 10 pattuglie che hanno controllato complessivamente più di 60 veicoli ed identificato circa 80 soggetti.

Le violazioni accertate sono state 45, 3 le patenti e una la carta di circolazione ritirate, e ben 102 i punti decurtati.

Sottoposte a controllo con etilometro anche 3 persone coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica.

Sono state contestate 18 infrazioni al Codice della Strada per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per l’uso ingiustificato del telefono cellulare alla guida, una per eccesso di velocità, una infrazione per sorpasso. Eseguito anche un fermo amministrativo di veicolo per revisione scaduta. Sono state poi 22 le altre norme di comportamento alla guida infrante, rielvato un sinistro e 2 i soggetti identificati sui quali pendevano note di rintraccio non detentive.