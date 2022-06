A cura della Redazione

In giro in strada con una mazza da baseball. Un 30enne di Castellammare di Stabia, incensurato, è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia stabiese mentre camminava tranquillamente con l'"attrezzo sportivo" in via Privati. Solo che da quelle parti non c'è alcun "diamante" dove poter praticare lo sport più amato dagli americani.

Nel corso dei controlli ad ampio raggio, i militari hanno anche denunciato, in località Pozzano, un parcheggiatore abusivo sorpreso nell’attività illecita. L'uomo era recidivo nel biennio.

Arrestato per evasione F. G., 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno trovato a spasso in viale Europa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Ora è in attesa di giudizio.

Durante i controlli sono state identificate 45 persone ed effettuate verifiche su 36 veicoli. Diverse le contravvenzioni elevate per violazione del codice della strada.