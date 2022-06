A cura della Redazione

Aveva una carta di identià falsa, la Polizia arresta uno stabiese.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana - zona Porta Capuana a Napoli - hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale, durante le fasi dell’identificazione, ha fornito un documento d’identità falso.

S. C, 38enne di Castellammare di Stabia con precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso di documenti validi per l’espatrio falsi.