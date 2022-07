A cura della Redazione

Bruttissimo episodio avvenuto a Castellammare di Stabia. Una donna è in strada di prima mattina per fare jogging quando viene avvicinata da un uomo con in mano un bastone di legno. Le si para davanti e la stordisce con un colpo. Poi la palpeggia arrivando finanche a tentare di avere un rapporto sessuale.

La ragazza, una 25enne di Pompei, urla a squarciagola ed è ferita, tenta di divincolarsi dal suo aggressore, teme che il peggio possa accadere. Poco distanti però ci sono i carabinieri, impegnati in attività di controllo del territorio, che arrivano in suo soccorso, bloccano il molestatore e lo disarmano. L'uomo viene identificato in un 34enne nigeriano.

La donna viene invece trasportata d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Ha escoriazioni su tutto il corpo, il quarto metacarpo della mano sinistra fratturato. Per lei la prognosi è di 30 giorni.

Per il 34enne si aprono le porte del carcere. Dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.