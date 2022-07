A cura della Redazione

Molesta i clienti in un albergo a Sorrento, di cui era ospite, intervengono i carabinieri e, per tutta risposta, gli sputa addosso ripetendo "Omicron", alludendo così al contagio da Covid.

Finisce in manette una 46enne cinese. La donna era in costiera per trascorrere le vacanze, ospite di un hotel di Sorrento. I militari sono stati allertati perché aveva aggredito alcuni dipendenti della struttura. Diversiclienti si erano lamentati in reception per i rumori molesti che provenivano dalla sua stanza. Quando il personale di servizio aveva chiesto di rispettare il riposo altrui, la donna è andata in escandescenze e li ha colpiti.

Ha poi aggredito anche i carabinieri, sputandogli addosso e ripetendo insistentemente “Omicron”.

La 46enne è ora in attesa di giudizio