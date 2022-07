A cura della Redazione

Arresti domiciliari per un 23enne napoletano, accusato di furto aggravato in concorso con un complice, quest'ultimo irreperibile e ricercato.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati nelle indagini dalla Procura di Torre Annunziata.

L'episodio risale allo scorso 12 aprile. Il giovane, insieme all'altro individuo non ancora rintracciato, entrò in una farmacia del centro a Piano di Soirrento fingendosi clienti. Mentre uno distraeva l'esercente, chiedendo informazioni, l'altro si impossessava di alcuni prodotti di cosmetica esposti per la vendita, dal valore di circa mille euro.

Grazie ai filmati della videosorveglianza cittadina e privata, e alle informazioni assunte ascoltando i soggetti vittime del furto, i militari sono risaliti ai due malviventi, uno dei quali preso e ristretto ai domiciliari.