I carabinieri arrestano uomo violento a Castellammare di Stabia. Mancano 10 minuti alla mezzanotte quando i militari della Compagnia stabiesea intervengono in un appartamento poco distante dal mare. Al 112 era stata segnalata una lite in famiglia. Entrano nell’abitazione e trovano una coppia di 83 e 79 anni con il loro figlio 53enne. Quest’ultimo aveva poco prima aggredito i suoi genitori e, anche alla presenza dei militari, continuava a minacciarli. Voleva del denaro, probabilmente per acquistare droga.

Il 53enne viene bloccato e portato in caserma. Verrà arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. I genitori hanno raccontato ai carabinieri storie di aggressioni e minacce che durano da 10 anni. L’anziano padre dell'indagato è stato visitato da personale del 118 e medicato per le varie contusioni subìte.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.