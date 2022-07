A cura della Redazione

Una roccia presa dal fondale marino, martellate per "scovare" e raccogliere i datteri di mare. E' quanto segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli da un cittadino che ha ripreso tutta la scena con un telefonino e postato il video sui social.

Nel filmato si vede un uomo che con un martello deturpa, fino a infrangerlo, un pezzo di scoglio nel mare di Castellammare di Stabia alla ricerca del prezioso frutto di mare, la cui raccolta è tuttavia illegale perché altamente impattante sull'eco-sistema marino.

“La Capitaneria di Porto ha avviato un’inchiesta sul soggetto - ha detto Borrelli -. Grazie alla nostra segnalazione le forze dell’ordine sono intervenute velocemente e sono ora sulle tracce dell’uomo. Questo dimostra che denunciare serve sempre. La pesca di datteri di mare è una pratica incivile e illegale da anni. Non è, come qualcuno pensa, una cosa da niente, anzi. E’ vietata severamente proprio perché danneggia la costa e i fondali. Assurdo che ci sia ancora gente che la mette in pratica. Grazie alla Capitaneria di Porto - conclude Borrelli - per il rapido intervento, ci auguriamo che questo soggetto sia presto individuato e punito a dovere”.