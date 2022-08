A cura della Redazione

A Vico Equense, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per lesioni personali e violazione di domicilio un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Allertati dalla centrale operativa, i militari sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino.

Il 28enne voleva i soldi per acquistare la droga ma questa volta, a differenza di tanti altri episodi avvenuti in passato, ha ricevuto come risposta un “no”. A quel punto ha perso le staffe, distruggendo diversi mobili e mettendo a soqquadro l’intera abitazione ma questo non ha placato la sua ira.

A pagarne le spese suo zio e suo nonno. Calci e pugni che vengono dati anche alla presenza dei nipotini minori. I militari intervengono e con non poche difficoltà bloccano l’uomo evitando che la situazione potesse addirittura diventare tragica. Arrestato, è in attesa di giudizio.

Ad avere la peggio lo zio, che ne avrà per sei giorni a causa delle lesioni subìte.