A cura della Redazione

Un uomo di 45 anni è stato accoltellato a Castellammare di Stabia. Sarebbe stato vittima di una sorta di spedizione punitiva messa a segno da un 49enne e dai due figli di 12 e 13 anni, per via della relazione extraconiugale che il 45enne avrebbe con la moglie (sarebbe in corso la separazione) e madre dei presunti aggressori.

Tre i fendenti inferiti, a spalla, fianco e braccio, e prognosi di 40 giorni dopo il ricovero al nosocomio stabiese. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

La vittima sarebbe stata raggiunta sotto casa e quindi l'aggressione. A sferrare una coltellata sarebbe stato per primo il 13enne, poi l'uomo sarebbe stato accerchiato anche dagli altri due dopo un tentativo di fuggire. A quel punto, gli sarebbero state inferte altre due coltellate, da appurare chi sia o siano gli autori.

I carabinieri stanno indagando ancora sull'accaduto e nel frattempo il padre dei ragazzini è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio, in concorso.

Per i due minorenni, invece, i militari hanno informato dell'episodio la Procura dei Minori. Non sono imputabili.