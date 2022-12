A cura della Redazione

Droga e munizioni trovate al rione Moscarella a Castellammare di Stabia. Il sequestro, a carico dfi ignoti, è stato effettuato dai carabinieri della locale Compagnia, impegnati in un più ampio servizio di controllo del territorio insieme ai militari del Reggimento Campania.

In un tombino in via Tommaso D’Amalfi vi erano 500 grammi di marijuana suddivisi in 5 panetti e 121 proiettili.

L'Arma ha svolto inoltre attività preventiva volta a scongiurare l'accensione dei falò in occasione dell'imminente festa dell'Immacolata: 5 i quintali di legna rimossi da Vico Rivo che sarebbero stati utilizzati per le pire.

Sono state 61 le persone identificate, 39 i veicoli ispezionati. Non sono mancate le contravvenzioni al Codice della Strada, quasi tutte per mancanza di assicurazione.