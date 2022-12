A cura della Redazione

In giro in auto nella notte. Nulla di strano se non fosse per il fatto che gli occupanti, conducente incluso, fossero minorenni.

Ad Agerola è quasi mezzanotte e i carabinieri della locale Stazione stanno percorrendo via San Lorenzo quando notano una Fiat Panda vecchio modello. All’interno della vettura 4 ragazzi, a cui viene intimato l’alt ma non si fermano, così parte l’inseguimento che termina poco dopo. I giovani desistono e l’auto si arresta in via Villani III Traversa. I carabinieri li bloccano e davanti si trovano 4 minorenni. Hanno 17 e 16 anni, sono incensurati. Denunciati tutti per ricettazione perché quell’auto nella quale erano a bordo i ragazzi era stata rubata.

Uno dei minori, colui che guidava, è stato anche contravvenzionato perché ovviamente non aveva la patente in quanto non ancora maggiorenne.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Per i genitori dei 4 denunciati un brutto e triste risveglio, i carabinieri li hanno contattati nel cuore della notte per affidargli i figli.