A cura della Redazione

Sottopasso Eav in via Cosenza a Castellammare di Stabia, sulla vicenda della possibile relizzazione dell'opera interviene la Commissione Straordinaria per chiarire il lavoro posto in essere a Palazzo Farnese.

La Commissione, in colloqui avviati ormai più di un mese fa con la dirigenza Eav, ha spostato la discussione su un tavolo composto da tecnici per conoscere il progetto e consentire agli uffici comunali di rilevare eventuali criticità.

“Nessuna delega naturalmente è stata conferita in merito alla decisione sulla fattibilità dell'opera, continuano invece, in base alle competenze di ciascuno, le interlocuzioni tra i tecnici Eav ed i tecnici comunali - si legge in una nota del Comune -. Al termine di questo percorso, si è già convenuto sulla opportunità di tenere un confronto pubblico tra Eav e la città, presente la Commissione Straordinaria, presumibilmente già nel prossimo mese di giugno, nell'esclusivo interesse di Castellammare di Stabia e delle esigenze della sua comunità”.