Festeggiamenti per il terzo Scudetto del Napoli a Castellammare di Stabia.

Il Comune ha organizzato, in considerazione del fatto che la città stabiese è stata scelta come uno dei luoghi della provincia dove celebrare la vittoria del Tricolore, la visione dell’evento, che sarà trasmesso dalla Rai, su due maxischermi ubicati sul Lungomare Garibaldi all’altezza dell’anfiteatro posto a margine dell’arenile, nella zona della cosiddetta banchina “Zi Catiell”.

L'appuntamento è per domenica 4 giugno alle ore 21, orario a partire dal quale sarà transennata l’area oggetto della manifestazione per consentire l’accesso stimato di 2.500 persone. Un temporaneo dispositivo di traffico prevede il divieto di sosta dei veicoli nel tratto di Corso Giuseppe Garibaldi compreso tra l’intersezione con Via Gaeta e tra quella con Piazza Principe Umberto, dalle ore 17.00 e fino a cessata esigenza per motivi di ordine pubblico. Dalle ore 18.00 e fino a cessata esigenza per motivi di ordine pubblico, vigerà anche il divieto di transito.

Predisposta anche l'ordinanza di divieto di somministrazione di bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro dalle ore 16.00 di domenica 4 giugno alle ore 4 di lunedì 5 giugno.