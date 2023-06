A cura della Redazione

Disagi per la viabilità a Castellammare di Stabia. A causa di urgente intervento di ripulitura dalle erbacce lungo i margini della carreggiata, con ordinanza dirigenziale è stato disposto il divieto di circaolazione per tutte le categorie di veicoli, su corso Italia dal km 3+550 (svincolo per Castellammare di Stabia) all’intersezione con viale Europa in entrambe le corsie di marcia, dalle ore 23:00 di venerdì 9 giugno alle 6:30 del giorno successivo, e dalle ore 23:00 del 16 giugno alle ore 06:30 di sabato 17.

Il traffico proveniente da Napoli, allo svincolo per Castellammare di Stabia km 3+550, sarà deviato sulla SS145 in direzione Gragnano/Sorrento, mentre quello proveniente dal viale Europa e diretto in corso Italia, in corrispondenza di detto svincolo sarà deviato in direzione Strada Tavernola/via Annunziatella percorrendo la viabilità interna fino al rientro in prossimità dei caselli autostradali.