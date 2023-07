A cura della Redazione

Chiuso per quattro giorni il tratto di via Salita Quisisana a Castellammare di Stabia compreso tra la confluenza con via Viviani/Largo De Turris ed il civico 20 (Chiesa San Giacomo Maggiore).

Il provvedimento si è reso necessario per l'esecuzione di lavori ad un fabbricato.

Disposti, dunque, l'interdizione - dal 10 al 14 luglio - al transito veicolare e il divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata lungo il tratto indicato.