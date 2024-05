A cura della Redazione

La Gori che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di Castellammare di Stabia.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 19:00 di martedì 7 maggio 2024, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

LARGO SPIRITO SANTO

PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA

SALITA QUISISANA

SALITA SPIRITO SANTO PONTE

SALITA VISANOLA

STRADA STATALE 145 SORRENTINA

VIA BENEDETTO BRIN

VIA CAIO DUILIO

VIA CAMPO DI MOLA

VIA COPPOLA

VIA FRATTE

VIA GIUSEPPE BONITO

VIA GUGLIELMO ACTON

VIA POZZANO

VIA SANTA CATERINA

VICOLO MASCELLA

VICOLO VISANOLA

VICO CRISTALLINA

VICOLO CROCIFISSO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ad una attività di analisi della rete idrica comunale e rientra nel piano di azioni per la riduzione delle perdite idriche I tecnici hanno organizzato una serie di manovre di controllo dei flussi idrici.

Le attività si svolgono, in modo alternato, su limitate zone del territorio.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.