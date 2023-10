A cura della Redazione

Un altro abbattimento per abusi edilizi sui Monti Lattari. Demolita ad Agerola, ancora una volta, una stalla.

La struttura, ubicata (anche questa) in viale della Vittoria, e realizzata in area vincolata sul piano paesaggistico ed ambientale, era composta da travi in legno e tegole, per circa 30 mq di superficie.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano - a seguito di indagini esperite dalla Procura oplontina, che nel 2007 hanno portato alla condanna del proprietario per abusivismo edilizio.