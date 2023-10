A cura della Redazione

Abbattuta, in regime di autodemolizione (a spese cioè del proprietario) un manufatto abusivo realizzato ad Agerola, sui Monti Lattari.

Si tratta di una stalla (un ricovero per animali) di 40 mq, realizzata in area vincolata sul piano paesaggistico ed ambientale, precisamente ubicata in viale della Vittoria.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano - a seguito di indagini esperite dalla Procura oplontina, che nel 2007 hanno portato alla condanna del proprietario per abusivismo edilizio.