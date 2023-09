A cura della Redazione

Abbattuti, in regime di autodemolizione (costi a carico del proprietario), manufatti abusivi realizzati ad Agerola, sui Monti Lattari, in località Fioccola-Fiubbana.

L'ordine di demolizione era stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano, su richiesta della Procura oplontina, a seguito di una condanna per abusivismo edilizio risalente al 1998.

Le opere costruite in un'area soggetta a vincoli paesaggistici ed ambientali, totalmente inedificabile, consistevano in un locale siminterrato di 40 mq con sottotetto di copertura di 65 mq e in una tettoia con travi in legno e tegole di 70 mq a copertura di un locale impiegato per il ricovero della legna.