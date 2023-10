A cura della Redazione

Controlli nel fine settimana in pensiola sorrentina. Gli agenti della Polizia Stradale - di Napoli e dei Distaccamenti di Nola e Sorrento - hanno presidiato piazza Madonna del Lauro a Meta. In particolare, è stato predisposta un'ampia attività per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe.

I poliziotti hanno controllato 28 veicoli, provveduto alla verifica dello stato di ebbrezza di 33 persone e contestato 21 violazioni del Codice della Strada, tra cui anche sanzioni per la guida sotto l’effetto di alcool.

"Guidare ubriachi o drogati, oltre a costituire una violazione sanzionata severamente dal Codice della Strada e dal Codice Penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi spesso con esito mortale - fa sapere la Polizia di Stato -. Una attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade, ma anche volta ad intensificare i controlli di legalità in materie particolarmente sensibili e sentite dalla collettività".