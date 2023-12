A cura della Redazione

Con la Parata di Babbo Natale in stile americano, il carro allegorico con la slitta e l'accensione dell'albero in piazza, Sant'Antonio Abate è ufficialmente La Città del Natale. Per quattro weekend, una serie di eventi dedicati ai più piccoli accompagneranno i visitatori nella magica atmosfera natalizia nel villaggio Xmas80057.

La magia è la protagonista del primo weekend natalizio di Sant'Antonio Abate. In strada ci saranno allestimenti e scene che richiamano Harry Potter, mentre sul palco oggi - domenica 3 dicembre - a partire dalle 17,30 ci sarà il “Gran Galà della Magia” con gli spettacoli di Ernesto Planas, Samuel Show, Mago Mancini, Gaetano Triggiano, Rocco Borsalino Mago Russell e Shezan.

“Daremo grande attenzione ai più piccoli, gli eventi di Natale saranno dedicati in particolare a loro” afferma Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate. Ruota panoramica, pista di pattinaggio sul ghiaccio, area food, mercatini di artigianato e le luminarie del Bosco delle Favole renderanno più completa l'esperienza in giro nel centro della Città del Natale abatese anche nei prossimi tre ricchi weekend 8-10, 15-17 e 21-24 dicembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti.