Avvicinare i giovani all’Ente pubblico “Comune” e fornire, in particolare, agli studenti coinvolti, un’esperienza di cittadinanza attiva, volta a far acquisire la consapevolezza del valore del ruolo dell’istituzione comunale e delle finalità da essa perseguite. E’ questo l’obiettivo del PCTO intitolato “Percorso esperienziale al Comune per una Cittadinanza responsabile”.

Si tratta di un progetto di formazione possibile attraverso la convenzione tra il Comune di Castellammare di Stabia ed il Liceo Classico “Plinio Seniore” per un percorso di conoscenza in particolare dei servizi “Politiche sociali” e “Attività produttive (SUAP)”.

Il primo appuntamento si è svolto presso il Palazzetto del Mare con i saluti del Sovraordinato dott. Vincenzo Baldassarre e della professoressa Edvige Sanmarco, nominata dalla Dirigente Scolastica Fortunella Santaniello quale tutor interno all’istituto scolastico del PCTO.

Ha introdotto l’incontro il Dirigente del Settore II “Area servizi sociali, al cittadino e alle imprese” Gennaro Izzo con l’individuazione delle "parole chiave" che rappresentano, per i ragazzi, il concetto di "legalità"; la Responsabile Servizio SUAP, Carla Cimmino, ha illustrato il funzionamento dello SUAP. I 24 studenti coinvolti nel progetto hanno inoltre assistito alle attività della Commissione taxi ed NCC e al sorteggio per la verifica a campione delle S.C.I.A. nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.