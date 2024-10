A cura della Redazione

“Il Parco regionale dei Monti Lattari è in piena attività: da quando mi sono insediato c’è stata una significativa accelerazione delle attività tecniche e burocratiche dell’ente, ho predisposto che il sito internet venisse adeguato agli standard di accessibilità e trasparenza, ho incontrato tutti i sindaci, uno ad uno. Quanto alla giunta: vi sono state le dimissioni del sindaco di Lettere ed ho subito chiesto all’assemblea dei sindaci di provvedere alla sostituzione, così come ho sollecitato la Regione ad accelerare l’iter per il pieno insediamento della giunta stessa. Chi pensa che il Parco sia fermo, evidentemente non è ben informato”. Così Enzo Peluso, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari chiarisce in merito a presunti ritardi nell’attività del Parco.

Spiega Peluso: “La giunta è stata nominata, ma subito si sono verificate le dimissioni, per ragioni strettamente burocratiche, del sindaco di Lettere. Ho allora immediatamente chiesto al sindaco di Tramonti, che presiede l’assemblea dei sindaci del Parco, di avviare il percorso per la sostituzione. Allo stesso tempo chiedo continuamente alla Regione di favorire l’iter per insediare la giunta: sono il primo ad essere interessato ad una giunta efficiente, nella consapevolezza dei suoi poteri”.

Tutto ciò, però, non ha fermato l’attività del Parco. Dice ancora Peluso: “E’ stato avviato un lavoro mai svolto in precedenza: ho dato precedenza alla riorganizzazione e alla velocizzazione delle pratiche tecniche e burocratiche. Stiamo smaltendo il lavoro arretrato per la concessione dei cosiddetti “nulla osta/sentito”, che legittimamente sta molto a cuore ai sindaci, con i quali mi sono incontrato, di persona o a telefono, più volte in questi mesi, senza trascurare nessuno. Consapevole che il sito internet del Parco deve essere adeguato alle norme sulla trasparenza, ho avviato questo ulteriore percorso. Infine, il Parco ha dato il suo contributo per la nomina del nuovo cda della Fondazione Parco dei Monti Lattari. Sono sicuro che con la piena funzionalità della giunta faremo ulteriori passi avanti: purtroppo i tempi non dipendono da me, ma intanto io non mi fermo”