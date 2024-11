A cura della Redazione

Garantire l’apertura pomeridiana della scuola dell’infanzia Carducci. E’ questo il progetto sperimentale dell’Amministrazione Comunale di Castellammare di Stabia, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, per assicurare un servizio continuativo e completo ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia paritaria comunale Carducci. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Istruzione e l’Assessorato alle Politiche Sociali, guidati rispettivamente da Annalisa Di Nuzzo e Alessandra Polidori.

“Con questo progetto garantiamo l’apertura pomeridiana della scuola dell’infanzia Carducci, avvalendoci della professionalità e delle competenze del personale gestito dalle cooperative sociali che operano sul territorio di Castellammare di Stabia. Parallelamente, abbiamo provveduto a integrare l’organico scolastico con l’assunzione di due collaboratori scolastici mancanti”, dichiarano gli assessori Di Nuzzo e Polidori.

Questa iniziativa mira a offrire un supporto concreto e a rispondere in modo efficace alle esigenze delle famiglie, fornendo un servizio educativo stabile e di qualità per i piccoli alunni. “È un ulteriore passo verso una maggiore attenzione alla cura dei servizi educativi per l’infanzia e sociali per i cittadini stabiesi, un cambio di paradigma per migliorare la qualità della vita della nostra città” - concludono i due esponenti della giunta Vicinanza.