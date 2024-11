A cura della Redazione

Proseguono senza sosta le operazioni di controllo sul territorio da parte di Carabinieri e Polizia Municipale a Castellammare di Stabia. Il "Progetto Sicurezza" è continuato anche nella serata di sabato con il presidio del territorio da parte di uomini dell'Arma e agenti della Polizia Locale fino alle 3 del mattino.

"Ringrazio i Carabinieri e la Polizia Municipale per il loro impegno costante. La collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali è fondamentale per tutelare i cittadini e preservare la vivibilità del nostro territorio" - ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

IL BILANCIO. Particolare attenzione è stata riservata alle zone della movida e alla Villa Comunale, con una serie di posti di blocco in Piazza Umberto, Corso Garibaldi e Piazza Matteotti. Sono stati sottoposti a controllo oltre 80 veicoli e identificate 102 persone.

Un 19enne è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. Controlli, anche, tra i giovanissimi con due 17enni segnalati alla Prefettura. I minorenni sono stati trovati in possesso di marijuana.

Sono 15 i conducenti sottoposti al test per la guida in stato di ebbrezza, un 23enne è stato denunciato perché positivo al controllo. Elevate, inoltre, 28 contravvenzioni per diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui 15 per mancata revisione e 5 per circolazione senza assicurazione. Inoltre, è stata ritirata una patente perché scaduta.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, come concordato nell'ultimo Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico riunito dal prefetto Michele di Bari in Prefettura a Napoli.