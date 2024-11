A cura della Redazione

Automezzi green per potenziare il servizio di spazzamento per le strade di Castellammare di Stabia. La Velia Ambiente, società che si occupa della gestione dei servizi di igiene ambientale per conto del Comune, come da intese con l’amministrazione comunale, ha fatto esordire gli automezzi elettrici al 100%.

Si chiamano Ekò e sono veicoli dotati di ricarica veloce e zero emissioni, utilizzati per lo spazzamento manuale e all’occorrenza utilizzabili anche nelle zone a traffico limitato per lo svuotamento dei cestini stradali.

Automezzi dalle piccole dimensioni ma comunque dotati di cassone ribaltabile per contenere i rifiuti, capaci di presidiare con più sicurezza anche i vicoletti del centro storico e nelle zone meno accessibili compresa l’area collinare.

Velia Ambiente va quindi a implementare la sua flotta dedicata alla città di Castellammare di Stabia, creandone una completamente elettrica e innovativa.