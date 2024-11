A cura della Redazione

“In Consiglio Comunale abbiamo approvato le aliquote IMU per l’anno 2025 che, anche quest'anno, restano le più basse rispetto a quelle dei Comuni limitrofi”.

Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, a chiusura della seduta consiliare che si è tenuta nella giornata martedì 26 novembre.

“Anche per l'annualità 2025 – spiega Ilaria Abagnale – a Sant'Antonio Abate abbiamo confermato le stesse aliquote già in vigore, mantenendo così inalterato il carico fiscale per tutti i cittadini abatesi. Un atto necessario, sicuramente previsto dalla legge, ma frutto di un grande lavoro consapevole, perché grazie a una gestione attenta delle risorse e agli obiettivi fissati nel nostro Documento Unico di Programmazione, possiamo continuare a garantire agli abatesi i servizi essenziali senza dover aumentare le imposte”.

“Questo – conclude Ilaria Abagnale – è un risultato concreto, portato a segno insieme all'assessore Tobia Manfuso, che testimonia il nostro impegno nel non gravare ulteriormente sulle famiglie abatesi, pur continuando a investire per migliorare il nostro territorio”.